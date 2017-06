Tiger Woods, video dell'arresto diffuso dalla polizia: confuso e barcollante



La polizia della Florida ha reso pubblico il video dell'arresto di Tiger Woods. Il campione di golf era stato fermato il 29 maggio per guida "in stato di alterazione". Tiger Woods appariva confuso e barcollava. Dopo essere uscito sotto dcauzione, Tiger Woods aveva spiegato: "Non avevo bevuto, ero in quello stato per colpa di una reazione ad un mix di farmaci che mi erano stati prescritti". Nel video della polizia si vede il campione, calzoncini e maglietta, che fatica a mantenersi in equilibrio e che risponde in maniera lenta e confusa alle indicazioni dei poliziotti.



Tiger Woods, confuso e barcollante. VIDEO DELLA POLIZIA DELL'ARRESTO