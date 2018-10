TIMVISION su Eurosport Player, ecco il menù di ottobre

TIMVISION con Eurosport Player propone ancora una volta il grande sport.

Sabato 6 ottobre dalle 18 prenderà il via la Serie A di basket, i clienti TIM protanno seguire, da casa e in mobilità, tutte le partite del campionato e i play off che assegneranno lo scudetto.

L’Olimpia Milano, campione in carica, inizia la sua stagione ospitando la Happy Casa Brindisi, mentre la neo promossa Trieste festeggia il ritorno nella massima serie contro la Virtus Bologna.

Il 27 ottobre riparte la Coppa del Mondo di sci alpino, a Sölden, con lo slalom gigante femminile e maschile. Una stagione invernale ricca di eventi, che vedrà anche i Campionati Mondiali di sci alpino in Svezia dal 5 al 17 febbraio 2019 e dove ritroveremo, la numero uno del mondo, Sofia Goggia pronta a riconquistare l’oro olimpico e la Coppa del Mondo di discesa.

Inoltre, sempre a ottobre, si potrà seguire l’epilogo della stagione ciclistica con le ultime classiche, come la Tre Valli Varesine (9 ottobre), la Milano -Torino (10 ottobre) e soprattutto il Giro di Lombardia (13 ottobre), la “Classica delle foglie morte”, vinta lo scorso anno da Vincenzo Nibali.

Tra gli altri attesi appuntamenti il tennis con il torneo indoor di Linz, dal 14 ottobre; la Superbicke con gli ultimi due appuntamenti del campionato mondiale (Argentina 13-14 e Qatar 26-27); i motori con la 6 Ore del Mondiale Endurance a Fuji, il 21 ottobre; lo Snookers con l’European Masters dal 1° all’8 ottobre e gli English Open dal 15 al 21 ottobre.

Con TIMVISION è possibile seguire le dirette degli eventi sportivi proposti da Eurosport 1, Eurosport 2 e i canali aggiuntivi a zero Euro il primo anno, poi 1,99 Euro/mese. La visione di tutti i contenuti di Eurosport è disponibile su TV con il TIM Box, smart TV compatibili, PC e in mobilità su smartphone e tablet senza consumare Giga.

Lo sport di alto livello e l’intrattenimento di qualità anche in esclusiva - proposto anche grazie agli accordi siglati con importanti player del settore (tra gli altri Warner Bros., Vision Distribution e Mediaset) - sono al centro dell’offerta di TIMVISION per tutta la famiglia. Inoltre con le funzionalità sempre aggiornate, il TIM Box permette di vivere una esperienza di entertainment digitale sempre più coinvolgente. Questa offerta completa consente a TIMVISION di posizionarsi al centro della rivoluzione digitale promessa al mercato dal Piano Strategico DigiTIM.

I clienti TIM possono quindi accedere, da casa o in mobilità, a una proposta di contenuti unica nel panorama italiano anche in esclusiva: dalla musica ai giochi, dalle serie TV ai principali titoli del cinema italiano e internazionale, per proseguire con il catalogo per i più piccoli e l’informazione.