Tom Dumoulin è il vincitore del Giro d'Italia 2017, l'edizione del Centenario. Il ciclista del team Sunweb è arrivato secondo nell'ultima cronometro di 29, 3 km da Monza a Milano, vinta da Jos Van Emden (Lotto NL Jumbo). Si tratta del primo successo nella Corsa Rosa per un corridore olandese. Per Dumoulin è anche il primo trionfo in un grande giro. Completano il podio il colombiano Nairo Quintana, secondo, e l'azzurro Vincenzo Nibali, terzo.