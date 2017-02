Toninho Cerezo: il Capodanno, la Roma, la Samp e... Lea T!

“Secondo te, dove lo festeggia il Capodanno Toninho Cerezo?”. All'indimenticabile scena di un film cult come “Vacanze di Natale” è strettamente legato al nome del brasiliano che ha vinto uno storico Scudetto con la Sampdoria e sfiorato due Coppe dei Campioni con la Roma e i blucerchiati.

Era il 1983 e ancora nessuno poteva prevedere che da quel primo film natalizio sarebbe nato il genere dei “cinepanettoni”, che ha fatto la fortuna di De Sica, Boldi e soprattutto del produttore De Laurentiis, ai tempi ancora ben lontano dal fare il suo ingresso nel mondo del calcio.

Analogamente, nessuno avrebbe mai pensato che un giorno la popolarità di Toninho Cerezo sarebbe stata scavalcata da quella di sua figlia Lea T, modella transessuale nata maschio (con il nome di Leandro) e che solo a 25 anni ha cominciato il percorso che l'avrebbe portata a cambiare sesso.

Lea è nata nel 1981, quando suo padre giocava nell'Atletico Mineiro e nella nazionale brasiliana. Con la maglia della Seleçao, Cerezo ha preso parte anche ai mondiali del 1982, dove la storica tripletta di Paolo Rossi ha fatto fuori una squadra fantastica, nella quale giocavano anche Zico, Socrates, Junior e Falcao.

Nel 1983, con “Vacanze di Natale” in piena lavorazione, il centrocampista di Belo Horizonte è stato acquistato dalla Roma, che, dopo il suo epico Scudetto, voleva puntare alla Coppa dei Campioni. Accanto a Falcao, Cerezo era la stella di un centrocampo scoppiettante, ma la squadra di Liedholm si limitò a vincere la Coppa Italia, per poi perdere ai rigori l'indimenticabile finale europea contro il Liverpool.

A Roma rimase per tre stagioni, chiudendo la sua esperienza giallorossa con un'altra Coppa Italia. Quel successo è ancora ricordato con affetto dai tifosi romanisti, anche per il particolare ruolo giocato da Cerezo. Il brasiliano aveva dei problemi con la società ed era ormai ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria, che peraltro era l'avversaria capitata in sorte nella finale di Coppa.



Toninho non avrebbe dovuto giocare quella partita, essendo stato convocato per i mondiali di Messico '86. A causa di un infortunio, il c.t. Santana decise di rimpiazzarlo, ma gli propose di rimanere insieme ai suoi compagni di squadra. Cerezo, invece, preferì tornare in Italia per giocare la finale di Coppa Italia, sebbene in condizioni precarie, visto che la Roma doveva già fare i conti con diverse assenze. Dimostrando una professionalità esemplare, arrivò addirittura a segnare il secondo e decisivo gol della partita!

Pochi giorni dopo, era un giocatore blucerchiato.

