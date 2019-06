Torino, Cairo: "Pronti per il Milan fosse estromesso dall'Europa League"

Torino, Urbano Cairo: "Pronti per il Milan fosse estromesso dall'Europa League"

"La sentenza Uefa sul Milan? Non mi esprimo. Abbiamo pero' fatto un campionato molto importante, 63 punti e settimo posto finale, e negli ultimi 15 anni non e' mai successo con questi numeri di non andare in Europa. L'avremmo meritato. Se poi il Milan dovesse essere escluso, siamo pronti e faremo tutto quello che serve per ben figurare. Ma non mi piace aspettare cose che svantaggino qualcuno". Ospite di "Tutti Convocati" su Radio24, Urbano Cairo assicura che non 'gufera'' i rossoneri, che per questioni di fair-play finanziario potrebbero essere esclusi dalla prossima Europa League e il cui posto verrebbe preso dal Torino.

Il presidente granata preferisce godersi quanto di buono fatto perche' "riuscire a fare buoni risultati con risorse che sono inferiori a Juve, Inter, Milan e altre, riuscire a competere pur avendo un terzo, un quinto dei ricavi di altri club, fa molto piacere. Per farlo devi programmare le cose sul medio-lungo periodo, sviluppando tutte le attivita' che possono portare a risultati positivi: penso ai ragazzi del settore giovanile, allo scouting, agli allenatori che devono formarli. In questo senso abbiamo fatto passi avanti rispetto al Torino che sette anni fa tornava in A, da allora c'e' stata una crescita costante e continua".