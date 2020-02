Torino, il cambio è ufficiale: Mazzarri addio, arriva Longo

Gli undici gol subiti nelle ultime due giornate di A contro Atalanta (0-7 in casa) e Lecce (4-0 in Puglia) hanno compromesso definitivamente la situazione in casa Torino. Martedì nel primo pomeriggio è arriva l'ufficialità del cambio. I granata esonerano Walter Mazzarri e scelgono un uomo di casa: l'ex allenatore della Primavera Moreno Longo, anno scorso al Frosinone. Lo comunica il club granata in una nota ufficiale: "Il Presidente Urbano Cairo e l'allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull'insieme di situazioni venutesi ormai a creare - c'è scritto -, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale", si legge in una nota. "Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata".

Nelle ultime ore il via libera del Frosinone a Longo, dato che l'allenatore era ancora sotto contratto con il club ciociaro. Ora per Longo una nuova, pesante, avventura: ridare vigore al Toro e riportarlo nelle posizioni che più gli compete, quelle dell'Europa League.