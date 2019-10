Mazzarri resta sulla panchina del Torino, la conferma di Urbano Cairo

Urbano Cairo, presidente del Torino conferma Mazzarri dopo la dura sconfitta per 4-0 sul campo della Lazio: "Mazzarri non è assolutamente in discussione. È l'unico a non essere in discussione, abbiamo analizzato la partita - le parole di Cairo ai microfoni di Sky - Il Toro, a parte l'inizio, non è stato quello visto in altre partite di questo campionato. Contro l'Atalanta, ad esempio, abbiamo lottato e cercato la vittoria. Ho visto una squadra diversa da quella che ho visto altre volte. Andiamo in ritiro, non è la soluzione ai problemi, ma i giocatori possono confrontarsi e ricompattarsi per ritrovare la voglia di vincere".

Torino, Mazzarri in bilico. Urbano Cairo lo conferma, ma l'ombra di Gattuso...

Urbano Cairo dunque conferma Mazzarri che sarà l'allenatore del Torino nel derby contro la Juventus in programma sabato 2 novembre alle 20,45. La sensazione è che sia l'ultima spiaggia per l'allenatore granata alla luce di una stagione complicata: dopo aver centrato lo scorso anno la qualificazione ai preliminari di Europa League con un bel settimo posto e 63 punti conquistati (anche grazie al patteggiamento del Milan con l'Uefa, che ha portato i rossoneri a rinunciare alla partecipazione nelle Coppe quest'anno), è arrivata l'eliminazione per mano del Wolverhampton nei playoff e poi un campionato altalenante con soli 11 punti in 10 giornate. Se saltasse Mazzarri chi al suo posto sulla panchina del Torino? In queste ore circola il nome di Gennaro Gattuso. L'ex allenatore del Milan è in cima alla lista in caso di cambio di panchina: mister concreto che potrebbe ribaltare la stagione del Toro. In alternativa stando a Tuttosport ci sono Davide Nicola e, a sorpresa, Cesare Prandelli. Ma l'obiettivo numero uno è Gattuso. I nomi di Corini e Davide Nicola tra l'altro sono stati accostati nelle scorse ore anche al Brescia dove non è stabile la situazione di Eugenio Corini.