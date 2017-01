Torino-Milan, Mihajlovic spacca tabellone, ferito uno steward



Sinisa Mihajlovic furioso a fine partita dopo la rimonta del Milan sul Torino (2-2 da 2-0 con Ljajic che ha sbagliato il rigore del possibile 3-0). Il tecnico granata ha dato un pugno al tabellone e lo ha spaccato. Una scheggia ha ferito sotto un occhio uno steward (medicato prontamente dal medico sociale del Torino).



TORINO-MILAN, MIHAJLOVIC: "ARRABIATO? FURIOSO"



"Arrabbiato? No, sono infuriato e anche molto deluso. Abbiamo buttato via una partita già vinta, primo tempo dominato in cui eravamo in vantaggio di due gol. Poi male nella ripresa appena siamo scesi in campo, gli abbiamo lasciato fare due gol e poi abbiamo ricominciato a giocare ma ormai era troppo tardi… Abbiamo commesso gli stessi errori di Milano e non è possibile perdere così. Non sono riuscito a far fare alla squadra il salto di qualità e mi dispiace. Non so se la soluzione è risolvibile, io sto lavorando ma commettiamo sempre gli stessi errori".