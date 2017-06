Torino, panico alla finale Champions

E' un ragazzo a petto nudo con lo zaino in spalla quello che, poco dopo il terzo gol del Real Madrid, ha contribuito a scatenare il panico in piazza San Carlo tra i tifosi che guardavano la partita sul maxi schermo. Ci sono alcuni video di emittenti televisive che lo hanno immortalato mentre crea il vuoto intorno a sé compiendo un gesto inspiegabile: immobile, senza maglietta addosso e con un vistoso zaino nero sulle spalle sta, in piedi, con le braccia aperte in una posizione che evoca quella di un kamikaze.

Gli uomini della digos e il pubblico ministero, Antonio Rinuado, che coordina l'indagine, stanno visionando centinaia di filmati e stanno identificando le prime persone che possono sapere esattamente che cosa sia successo. C'è una ragazza che, mentre si crea il fuggi fuggi generale intorno al tifoso a petto nudo, si avvicina a lui e cerca di portarlo via. Un altro juventino lo abbraccia forse per far capire che non è un pericolo per nessuno. Ma ormai il panico ha scatenato una psicosi che ha svuotato quella zona della piazza. Dalle immagini non si capisce se prima sia esploso qualcosa o se semplicemente siano state pronunciate ad alta voce frasi allarmanti. Da lui in particolare o da altre persone che gli investigatori stanno cercando di identificare.



