Torino piazza San Carlo, Appendino a Cardiff per Juventus-Real: le polemiche



Chiara Appendino al Millenium Stadium per assistere a Juventus-Real Madrid mentre in piazza San Carlo a Torino accadeva il disastro che ha portato a 1527 feriti. Scoppiano le polemiche sul'opportunità che il sindaco grillino fosse a Cardiff per la finale di Champions League della Juve, di cui è tifosa. Giusto che per lei era una sorta di impegno istituzionale, ma con la piazza San Carlo che vedeva 40mila persone assiepate per assistere al match davanti al maxi schermo sono scoppiate le polemiche lanciare da chi ritiene che fosse opportuna la presenza a Torino. La Appendino è poi, rientrata velocemente da Cardiff e ha partecipato al vertice d'urgenza in Prefettura.



Torino: Appendino visita feriti in ospedale



La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha fatto visita in queste ore ai pazienti ancora ricoverati in ospedale per le ferite riportate sabato sera in piazza Castello. La prima cittadina si e' recata, in particolare, al Regina Margherita, dove e' ricoverato il piccolo Kelvin, e alle Molinette, dove si trovano le due donne in prognosi riservata.



APPENDINO, IL POST PRIMA DI JUVENTUS-REAL MADRID SULLA FINALE E I MAXI-SCHERMI A TORINO



"Manca pochissimo alla finale di UEFA Champions League in cui, come saprete, giocherà la Juventus. In Piazza San Carlo e al Parco Dora sono stati allestiti 2 maxischermi per permettere alla comunità torinese di godersi al meglio questo spettacolo.

Al di là del tifo, dobbiamo essere tutti orgogliosi: è uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, e la nostra Città in queste ore è sotto i riflettori internazionali.

Negli ultimi giorni sono arrivati giornalisti e emittenti da ogni parte del mondo, letteralmente. Hanno girato servizi su Torino, sulle sue bellezze, sulla sua storia sportiva e non solo, raggiungendo molte persone che magari non la conoscevano.

Vi assicuro che tanti cittadini sono al lavoro da settimane per garantire sicurezza e ordine per quella che dev'essere, comunque vada, una serata di festa. Ci tengo a ringraziare personalmente loro e ad augurare a tutti noi un bello spettacolo :) "