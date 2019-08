Totocalcio 2019: parte bene la nuova stagione. L’aumento del montepremi...

Totocalcio: parte bene la nuova stagione. L’aumento del montepremi piace ai giocatori

Segnali di nuova vita arrivano dal Totocalcio. Pur parlando sempre di incassi molto inferiori agli altri giochi, il nuovo regolamento, che ha aumento il montepremi (dal 50% al 75%) a disposizione degli appassionati, sembra aver avuto degli effetti benefici sullo storico concorso.

Totocalcio 2019, nella prima giornata di serie a +34,1% di incasso

Nel concorso legato alla prima giornata di Serie A - informa l'Agimeg - il Totocalcio ha infatti mostrato questi numeri: 25.496 schedine giocate, 359.370 colonne puntate ed un incasso di 179.685 euro. Si tratta di un dato in crescita del +34,1% rispetto al primo concorso dello scorso anno (disputato subito dopo Ferragosto) legato alla serie A e del +11,7 rispetto al concorso disputato tra il 25 ed il 27 agosto del 2018.

Totocalcio 2019 nuove regole

Ricordiamo che in base all’art.1, comma 637, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è cambiata la ripartizione della posta di gioco per il “Totocalcio”, “Il 9” e per il “Totogol”. Sono state apportate delle variazioni anche alla scommessa sportiva “Big Match”. Infatti, la posta verrà così suddivisa:

a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa: 12 per cento.

Rispetto alla precedente normativa, per i concorsi pronostici “Totocalcio”, “Il 9”, “Totogol”, il montepremi aumenta dal 50 al 75 per cento della raccolta, mentre per la scommessa sportiva a totalizzatore “Big Match” la percentuale del montepremi passa dal 57 al 75 percento, con un sostanziale incremento delle risorse a disposizione dei giocatori.