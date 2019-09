Tottenham, Allegri riparte dagli Spurs se salta Pochettino. I rumors

Tottenham, Allegri riparte dagli Spurs se salta Pochettino

Massimiliano Allegri ricomincia dal Tottenham? Il club inglese è in crisi nera. Gli Spurs vice-campioni d'Europa stanno vivendo un periodo delicatissimo: pesa tantissimo l'eliminazione nella Coppa di Lega contro il Colchester Utd, squadra di quarta divisione. Un ko che arriva a pochi giorni dalla sconfitta con il Leicester in Premier League (dove la squadra londinese è settima con solo 8 punti in sei giornate a meno 10 dal Liverpool). Non è un bel momento per il Tottenham e si fa sempre più concreata l'ipotesi di un divorzio tra gli 'spurs' e il tecnico Mauricio Pochettino - che ha recentemente parlato di "crepe nello spogliatoio".

E Oltremanica si parla di Massimiliano Allegri come possibile nuovo allenatore. Il Sun lo piazza in pole position se Pochettino dovesse essere esonerato o decidesse di dimettersi. Solo nelle scorse ore l'ex allenatore della Juventus ha ribadito la volontà di prendersi un anno sabbatico: "Sto prendendomi un anno per ricaricare le batterie e riprendere in mano la mia vita. Negli ultimi 16 anni sono stato come in una centrifuga".

Allegri-Tottenham dopo le voci sul Real Madrid

Max Allegri era stato recentemente accostato alla panchina del Real Madrid. Lui e Mourinho erano gli allenatori più caldi se fosse saltato Zidane: i pareggi con Valladolid e Villarreal e il duro ko con il Psg in Champions parevano aver messo a rischio la panchina di Zizou. Poi la reazione: sei punti contro Siviglia (0-1) e Osasuna (2-0) e squadra che ha ritrovato equilibrio in campo. il Real Madrid adesso guida la Liga con 14 punti, davanti all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone (13 punti) e con il Barcellona relativamente lontano (10: blaugrana quinti per giunta in ansia per l’infortunio muscolare di Lionel Messi). E Zidane, almeno per il momento ha allontanato il fantasma di Allegri (e Mou...).