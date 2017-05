Totti a Miami da Nesta. Nuove conferme sull'addio alla Roma



Totti a Miami nella squadra allenata da Alessandro Nesta? Arrivano nuove conferme alla voce che gira ormai da qualche settimana ed è sempre più calda. Anche il settimanale Chi racconta che il progetto del capitano giallorosso di trasferirsi in Florida è concreto. "Tra i piani di Totti, infatti, oltre a rimanere nella Capitale come vicepresiente della Roma , potrebbe esserci una clamorosa volta: scartate le offerte provenienti dalla Cina, Totti potrebbe accettare quella dell'amico Alessandro Nesta, allenatore del Miami calcio. La carriera di Totti potrebbe quindi concludersi negli Stati Uniti accanto al'amico di sempre".



Totti andrà a Miami: lo rivela Paola Ferrari. Roma, l'addio capitano. Il tweet di domenica



«Domani (oggi, ndr) Totti annuncerà la sua nuova avventura a Miami». Lo ha twittato Paola Ferrari. La giornalista conferma la voce che girava da qualche giorno, sull'addio del capitano a Roma per continuare a giocare a calcio e raggiungere Alessandro Nesta che allena la squadra della Florida.



TOTTI A MIAMI DA NESTA. ADDIO ROMA. ECCO PERCHE'



"Ovviamente non sono nella testa di Francesco Totti e quindi tutto può accadere. Ma ho una fonte interna alla famiglia che mi ha confermato quanto l'idea di continuare a giocare a pallone e di farlo a Miami lo stia intrigando", aggiunge poi la stessa Paola Ferrari a laroma24.it. Il trasferimento oltreoceano potrebbe creare a Totti dei problemi di gestione familiare? "Non credo. I suoi figli frequentano la stessa scuola nella quale hanno studiato I miei. E un Istituto angloamericano ed prevista la possibilità di un anno all'estero senza che questo possa influire, se non positivamente, sul percorso didattico".



TOTTI A MIAMI DA NESTA, POI DIRIGENTE DELLA ROMA



Il rapporto tra Totti e la Roma però "è indissolubile. Sono convinta che anche se deciderà di andare a fare questa esperienza lontano dalla capitale il suo futuro sarà da dirigente della squadra che ama. Può dare tantissimo anche dietro a una scrivania. E' un ragazzo intelligente e conosce società, tifosi e città come nessun altro. Ma dovranno affidargli un ruolo con dei poteri importanti. Fargli fare solo l'uomo immagine sarebbe un delitto", sottolinea Paola Ferrari.



TOTTI, IL RAPPORTO CON SPALLETTI E PALLOTTA A ROMA



Spalletti, l'ultimo allenatore è il primo nemico? "Non si sono mai amati, questa è la verità. Due caratteri forti che hanno sofferto molto, troppo, la convivenza. Ma non c'e stata partita. La gente è con Francesco", dice a laroma24.it. Con Pallotta non c’è un grande feeling. "Il presidente vive lontano dalla città e quindi non respirale emozioni, i sentimenti del popolo giallorosso. E’ un imprenditore, un businessman. Come lo sono i presidenti cinesi a Milano, quello arabo del Manchester City. Certo, avrebbe potuto gestire meglio la situazione.