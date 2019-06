Totti addio alla Roma, Capello: "fare il dirigente è diverso che giocare"

"L'addio di Totti mi sorprende un po', ha capito che fare il dirigente è una cosa diversa che giocare. Credo preferisca lasciare. Fare il dirigente è qualcosa di diverso". Lo ha detto Fabio Capello, l'allenatore dell'ultimo scudetto giallorosso, su Francesco Totti e la separazione con la Roma. "I tifosi saranno sicuramente con Totti -ha aggiunto Capello a Radio Anch'io Sport- non so per quale motivo la società non sia riuscita a gestire questa situazione". Totti parlerà alle 14 al Coni. "I tifosi saranno con Totti sicuramente. Non so quale sarà la verità di Totti, normalmente ce ne sono due, bisognerebbe conoscere anche quella della società. La squadra ha sempre voluto bene a Totti per ciò che ha fatto e dato, ma quando ti viene proposta la giacca e cravatta e la scrivania, è un lavoro completamente nuovo. Quando fai parte di una dirigenza incidi un po' meno che in campo, è un lavoro completamente diverso", ha sottolineato l'ex tecnico giallorosso.

CAPELLO, 'SARRI ALLA JUVENTTUS FARA' BENE'

"Sarri alla Juventus farà bene". Ne è convinto l'ex tecnico della Juventus, Fabio Capello, commentando l'arrivo di Sarri sulla panchina bianconera. "Perché trova una società perfettamente organizzata, una società che gli darà in mano tutti gli strumenti per fare al meglio il suo lavoro. E' anche una società esigente che chiede, dopo tanti scudetti, di arrivare alla Champions. Non sarà facile perché ci sono tanti grandi avversari. Sarri dovrà capire che è arrivato il momento di fare quel salto di qualità nelle vittorie, senza dimenticare che squadra è arrivata due volte in finale con Allegri, ma alla Juventus non piace più arrivare seconda. Dovrà trovare un sistema di gioco un pò diverso avendo Cristiano Ronaldo", ha aggiunto Capello a Radio anch'io Sport.