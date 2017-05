Totti andrà a Miami: lo rivela Paola Ferrari. Roma, l'addio capitano



«Domani (oggi, ndr) Totti annuncerà la sua nuova avventura a Miami». Lo ha twittato Paola Ferrari. La giornalista conferma la voce che girava da qualche giorno, sull'addio del capitano a Roma per continuare a giocare a calcio e raggiungere Alessandro Nesta che allena la squadra della Florida.



TOTTI A MIAMI DA NESTA. ADDIO ROMA. ECCO PERCHE'



"Ovviamente non sono nella testa di Francesco Totti e quindi tutto può accadere. Ma ho una fonte interna alla famiglia che mi ha confermato quanto l'idea di continuare a giocare a pallone e di farlo a Miami lo stia intrigando", aggiunge poi la stessa Paola Ferrari a laroma24.it. Il trasferimento oltreoceano potrebbe creare a Totti dei problemi di gestione familiare? "Non credo. I suoi figli frequentano la stessa scuola nella quale hanno studiato I miei. E un Istituto angloamericano ed prevista la possibilità di un anno all'estero senza che questo possa influire, se non positivamente, sul percorso didattico".



TOTTI A MIAMI DA NESTA, POI DIRIGENTE DELLA ROMA



Il rapporto tra Totti e la Roma però "è indissolubile. Sono convinta che anche se deciderà di andare a fare questa esperienza lontano dalla capitale il suo futuro sarà da dirigente della squadra che ama. Può dare tantissimo anche dietro a una scrivania. E' un ragazzo intelligente e conosce società, tifosi e città come nessun altro. Ma dovranno affidargli un ruolo con dei poteri importanti. Fargli fare solo l'uomo immagine sarebbe un delitto", sottolinea Paola Ferrari.



TOTTI, IL RAPPORTO CON SPALLETTI E PALLOTTA A ROMA



Spalletti, l'ultimo allenatore è il primo nemico? "Non si sono mai amati, questa è la verità. Due caratteri forti che hanno sofferto molto, troppo, la convivenza. Ma non c'e stata partita. La gente è con Francesco", dice a laroma24.it. Con Pallotta non c’è un grande feeling. "Il presidente vive lontano dalla città e quindi non respirale emozioni, i sentimenti del popolo giallorosso. E’ un imprenditore, un businessman. Come lo sono i presidenti cinesi a Milano, quello arabo del Manchester City. Certo, avrebbe potuto gestire meglio la situazione.