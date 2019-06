Totti e Ilary Blasi festeggiano 14 anni d'amore a Ibiza. "Per sempre"

Francesco Totti e Ilary Blasi più innamorati che mai. L'ormai ex dirigente della Roma e la conduttrice Mediaset (Le Iene e del Grande Fratello VIP, che lascerà: in autunno potrebbe essere alla guida di un grande classico che starebbe per tornare in tv su Canale 5: Giochi senza Frontiere) sono volati a Ibiza per festeggiare il loro anniversario di nozze: 14 anni di matrimonio (19 giugno 2005, un'unione da cui sono nati 3 figli: Christian, Chanel e Isabel).

"I love you" con 14 cuoricini, si legge su una foto postata dal profilo Instagram di Ilary Blasi, che fa da cornice all'immagine di lei e lui che si stringono e si baciano in riva al mare. E Francesco Totti le dedica un romanticissimo 'Per sempre", aggiungendo due cuori rossi.

ILARY BLASI 'KISS' A TOTTI