Totti verso l'addio? Il tweet che preoccupa i tifosi romanisti

“Presto saprete il mio punto di vista nella giusta sede”.

Questo il commento di Francesco Totti che preoccupa i tifosi romanisti, dopo che al campione è stato offerto il ruolo di dirigente tecnico. Un tweet che arriva dopo poche settimane dall'ufficialità dell'abbandono di De Rossi.

Come racconta la Gazzetta dello Sport di oggi, la proprietà sta cercando di non far avere dubbi al campione romanista facendo il possibile perché lui decida di rimanere come d.t.

Il messaggio social di ieri però ha messo tutti in allarme tanto che la società si è trovata spiazzata: “In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede...”.