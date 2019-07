Tour de France 2019, sabato il via. Tra i favoriti Bernal, Thomas e Nibali

Pur senza il favorito, e con il principale antagonista ancora fermo ai box dopo il capitombolo al Giro d'Italia, il Tour de France, al via sabato 6 luglio, resta ugualmente affascinante, durissimo e spietato nella sua bellezza. L'assenza contemporanea di Chris Froome, trionfatore nel 2017, e di Tom Dumoulin, ha sicuramente tolto un po' di pathos supplementare alla Grande Boucle edizione 2019 ma, per contro, ha contribuito ad allargare la rosa dei possibili favoriti alla maglia gialla: compreso Vincenzo Nibali, anche se per il siciliano, re a Parigi nel 2014, non sarà agevole smaltire velocemente le tossine di un Giro d'Italia corso da protagonista fino all'ultimo chilometro. I bookmaker scommettono sul giovane colombiano Egan Bernal, vincitore del Giro di Svizzera, e sul suo compagno di squadra, il gallese Geraint Thomas, vincitore lo scorso anno, quando a tre tappe dalla fine scalzò dal primo gradino del podio il "capitano designato" Froome, con il terzetto della Movistar, Landa, Quintana e Valverde di rincorsa.Il Tour de France 2019 firmato Raisport vivrà ogni giorno in tv su Rai2, in diretta dalle strade, dapprima quelle belghe (quest'anno si parte da Bruxelles), e dagli studi di Milano: il racconto della corsa sarà affidato a Francesco Pancani e Marco Saligari, con Andrea De Luca, Beppe Conti e tanti ospiti collegati dallo studio Rai di corso Sempione che aprirà e chiuderà la diretta quotidiana. Ogni giorno, a partire da dopodomani, dalle 14.00 oltre quattro ore di diretta, alle quali si aggiungeranno i contributi, in streaming e on demand, di RaiPlay e il racconto in diretta delle fasi finali anche su RaiRadio1.