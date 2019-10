Tour de France 2020 cancella le salite mitiche: Tourmalet, Alpe d'Huez e...

Tour de France 2020 cancella le salite mitiche: Mont Ventoux, Col du Tourmalet, Galibier e Alpe d'Huez

Il Tour de France 2020 sarà assolutamente inedito. Tante montagne, ma senza quattro vette storiche della Gran Boucle: Mont Ventoux, Col du Tourmalet, Galibier e Alpe d'Huez. Presentato a Parigi, partirà per la seconda volta nei suoi 103 anni di storia da Nizza, dirigendosi quasi subito verso i Pirenei, dopo le prime due tappe circolari nella regione niçoise. Il Tour de France 2020, inizierà con una settimana d'anticipo, ossia sabato 27 giugno, per terminare domenica 19 luglio (a Parigi), per consentire ai corridori di volare in Giappone per la corsa su strada dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in programma sabato 25 luglio.

Tour de France 2020 tappe: percorso fa felice Julian Alaphilippe più che Bernal

Sarà un Tour de France adatto a scalatori-attaccanti, per la felicità dei 'padroni di casa' Julian Alaphilippe e Thibaut Pinot. Sono 29 le salite classificate e sei gli arrivi in montagna, c'e' lo sterrato ma, rispetto al passato, diminuiscono i chilometri a cronometro (36), tutti nella penultima frazione nella ripida salita verso Planche des Belle Filles. Niente cronometro a squadre e, quando si sale in quota, il terreno non sembra favorire la progressione dei vari Chris Froome e Egon Bernal, quest'ultimo maglia gialla 2019. Mancano infatti come si diceva le mitiche rampe dell'Alpe d'Huez e del Monte Ventoux: gli organizzatori dell'Aso hanno inserito le meno note ma ugualmente storiche salite sul Puy Mary, nel profondo del Massiccio Centrale, e sul Col de la Loze, nel cuore delle Alpi. A Pau il Tour de France 2020 renderà omaggio a Felice Gimondi, la tappa piu' lunga (mai cosi' breve, 'solo' 218 chilometri) sara' la dodicesima, la Chauvigny-Sarran.

TOUR DE FRANCE 2020 TAPPE

1a tappa - sabato 27 giugno: Nice - Nice (156 km)

2a tappa - domenica 28 giugno: Nice - Nice (187 km)

3a tappa - lunedì 29 giugno: Nice - Sisteron (198 km)

4a tappa - martedì 30 giugno: Sisteron - Orcières-Merlette (157 km)

5a tappa - mercoledì luglio: Gap - Privas (183 km)

6a tappa - giovedì 2 luglio: Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

7a tappa - venerdì 3 luglio: Millau - Lavaur (168 km)

8a tappa - sabato 4 luglio: Cazères - Loudenvielle (140 km)

9a tappa - domenica 5 luglio: Pau - Laruns (154 km)

RIPOSO - lunedì 6 luglio

10a tappa - martedì 7 luglio: Île d'Oléron - Île de Ré (170 km)

11a tappa - mercoledì 8 luglio: Chatelaillon - Poitiers (167 km)

12a tappa - giovedì 9 luglio: Chauvigny - Sarran (218 km)

13a tappa - venerdì 10 luglio: Châtel-Guyon - Puy Mary/Pas de Preyrol (191 km)

14a tappa - sabato 11 luglio: Clermont-Ferrand - Lyon (197 km)

15a tappa - domenica 12 luglio: Lyon – Grand Colombier (175 km)

RIPOSO - lunedì 13 luglio

16a tappa - martedì 14 luglio: La Tour du Pin – Villard de Lans (164 km)

17a tappa - mercoledì 15 luglio: Grenoble - Méribel (168 km)

18a tappa - giovedì 16 luglio: Méribel - La Roche sur Foron (168 km)

19a tappa - venerdì 17 luglio: Bourg en Bresse - Champagnole (160 km)

20a tappa - sabato 18 luglio: Lure - La Planche des Belles Filles (crono, 36 km)

21a tappa - domenica 19 luglio: Mantes-la-Jolie- Paris-Champs-Elysées (122 km)