Tour de France: Aru maglia gialla, Bardet vince a Peyragudes. Froome staccato

Tour de France: Fabio Aru maglia gialla, Bardet vince a Peyragudes. Froome staccato

Fabio Aru è ma nuova maglia gialla del Tour de France dopo la fine della 12/a tappa, da Pau a Peyragudes, lunga 214,5 chilometri. Il sardo si e' piazzato al terzo posto, staccando di alcuni secondi l'ex leader Chris Froome. Sull'ultimo strappo in salita infatti il tre volte vincotore della Gran Boucle ha ceduto negli ultimi metri, chiudendo al settimo posto a 22" da Bardet e a 20" dal corridore italiano, che indossa così per la prima volta in carriera il simbolo del primato della Grande Boucle.



TOUR DE FRANCE, FABIO ARU MAGLIA GIALLA. LA NUOVA CLASSIFICA



In classifica generale adesso Aru ha un vantaggio di sei secondi sullo stesso Froome e di 25" su Romain Bardet. In lotta per il podio anche Rigoberto Uran, quarto a 35".



TOUR DE FRANCE, FABIO ARU MAGLIA GIALLA. QUINTANA ANCORA IN CRISI



Tra i migliori hanno nuovamente ceduto Nairo Quintana, undicesimo a oltre due minuti dal vincitore (2'04") e Alberto Contador, quattordicesimo a 2'15" da Bardet. Esce di classifica anche Jakob Fuglsang, staccatosi a 30 km dall'arrivo a causa dei postumi della caduta di ieri. La tappa è stata caratterizzata da una fuga da lontano comprendente 12 uomini, tra cui De Gendt e l'azzurro Ulissi. L'ultimo a mollare è stato però Steve Cummings, involatosi da solo e ripreso a 8,5 km dall'arrivo su impulso del team Sky, trainato da Kwiatkowski prima e da Nieve poi. Sulla rampa finale il primo a partire è stato George Bennett, ma lo scatto determinante è stato quello di Fabio Aru, scavalcato proprio a una manciata di metri dall'arrivo da Romain Bardet e da Rigoberto Uran. Più attardato Froome, che non ha risposto agli attacchi dei suoi avversari ed è stato costretto a cedere la maglia gialla. Domani è in programma la tredicesima tappa, la frazione di 101 km da Saint-Girons a Foix, con arrivo in discesa ma tre Gpm di prima categoria.