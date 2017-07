Tour: impresa di Fabio Aru, primo successo in Francia

Impresa di Fabio Aru che ha conquistato la quinta tappa del Tour de France, la Vittel-La Planche des belles filles, primo arrivo in salita, di 160,5 km. Il portacolori dell'Astana, con la maglia tricolore di campione d'Italia indosso, ha lanciato il suo attacco a 2,4 km dall'arrivo lasciando sul posto tutti i migliori: dalla maglia gialla Thomas a Chris Froome, da Quintana a Richie Porte. "Sono incredulo - ha detto all'arrivo il corridore sardo - Ho attaccato ai 3 km perché volevo vedere se si muovevanmo i big. Era il punto più duro. Poi sapevo che la strada sarebbe spianata. Il Team Sky aveva un ritmo molto alto. Volevo vedere come stavano gli altri. L'ultimo muro ai 300 metri è stato durissimo. Ho avuto paura che mi riprendessero. Mi sono voltato ai 100 ed ho capito che ce l'avevo fatta. Froome mi ha fatto i complimenti. Riceverli da uno che ha vinto tre Tour è una soddisfazione doppia. Ce la batteremo fino all'ultimo". Una vittoria con la maglia tricolore sulle spalle. "Una grande soddisfazione dopo una primavera molto difficile. Ma con tanto impegno è girata anche per me. Vincere qua è una cosa straordinaria con tutti i migliori al mondo". Prima vittoria al Tour a tre anni dal successo, sullo stesso traguardo, di Vincenzo Nibali. "Vincenzo è un amico - continua - Ho visto il video del 2014 quando ha vinto lui e mi sono fatto una idea della salita". Aru ha preceduto al traguardo l'irlandese Daniel Martin giunto a 16" il britannico Chris Froome e l'australiano Richie Porte a 20" ed il francese Romain Bardet a 24". Per Aru è il sesto successo personale nei grandi giri dopo le tre tappe al Tour, le due della Vuelta e la prima, di oggi, al Tour. In classifica generale Froome è la nuova maglia gialla con 12" su Geraint Thomas e 14" su Fabio Aru. Domani sesta tappa del Tour de France. I corridori andranno da Vesoul a Troyes, attraverso un percorso di 216 Km. Il profilo altimetrico fa pensare che si arriverà con una volata di gruppo Adx.