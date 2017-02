Trapattoni candidato a ct Del Sudafrica a (quasi) 80 anni



Giovanni Trapattoni ha ancora intenzione di allenare alla 'tenera' età di 78 anni. La Federcalcio sudafricana (Safa), dopo aver esonerato Ephraim 'Shakes' Mashaba a dicembre (a causa delle critiche pubbliche ai vertici federali), cerca un nuovo ct e ha ricevuto oltre 60 candidature. Tra queste c'è anche quella del Trap, che non allena delle qualificazioni per i Mondiali del 2014 quando era alla guida dell'Irlanda.



SUDAFRICA, OLTRE A TRAPATTONI C'E' ANCHE MANCINI. LA ROSA DEGLI ASPIRANTI CT



Trapattoni non è l'unico tecnico italiano in corsa, visto che spunta anche il nome di Roberto Mancini (l'ex allenatore dell'Inter però spera in qualche panchina di prestigio tra i club europei). Fra gli altri candidati citati dalla Safa figura un altro ex nerazzurro: Lothar Matthaus, esonerato dalla Bulgaria nel settembre 2011. Quindi Bernd Schuster, che nel maggio 2014 ha chiuso con il Malaga. Hugo Broos, tecnico del Camerun che ha appena vinto la Coppa d'Africa, Hasan Shehata e Samson Siasia. La Federazione ha nominato una commissione, in cui figurano anche gli ex nazionali Lucas Radebe e Benni McCarthy, che selezionerà i candidati finali per diventare ct dei Bafana Bafana.