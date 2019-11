Tudor esonerato dall'Udinese: al suo posto..

TUDOR ESONERATO DALL'UDINESE

Tudor non è più l'allenatore dell'Udinese, con lui va via anche collaboratore Vucko. Esonero ufficiale per l'allenatore croato ed ex difensore della Juventus. Con una nota la società bianconera comunica di "aver sollevato da guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko. Si rngrazia Tudor e Vucko per il lavoro svolto" e ai aggiunge come "la squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti ".

Udinese: ufficiale l'esonero di Tudor - Via l'allenatore croato dopo le pesanti sconfitte contro Roma e Atalanta

Igor Tudor era tornato all'Udinese a marzo 2019 (sostituendo l'esonerato Davide Nicola), dopo aver guidato la squadra nelle ultime quattro partite della stagione precedente per prendere il posto di Massimo Oddo. Le sconfitte pesantissime contro Atalanta (7-1) e Roma (0-4) sono state decisive nella decisione di cambiare allenatore con una classifica difficile, ma non drammatica (Udinese con 10 punti in 10 partite, zona retrocessione comunque non lontana, a 2-3 punti).

Quella dell'Udinese è la quarta panchina che salta in Serie A, dopo Milan, Genoa e Sampdoria. Gotti aveva già guidato la squadra il 20 ottobre scorso nella gara vinta contro il Torino, visto che Tudor era squalificato.

L'Udinese è a caccia di un sostituto di Tudor. Non sarà Gattuso, la famiglia Pozzo sta valutando alcuni allenatori: Prandelli, Colantuono, Marino e Guidolin. Quest'ultimo è attualmente commentatore tv a Dazn e ancora legato al club friulano. Nella lista anche Di Biagio, Ballardini e Carrera.