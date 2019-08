Tuffi: Europei, oro Pellacani-Batki nel sincro piattaforma

Chiara Pellacani e Noemi Batki vincono l’oro europeo nel sincro dalla piattaforma e scrivono una nuova pagina di storia del grande librone dei tuffi italiani iniziato negli anni ’30 con i pionieri Luciano Cozzi, Ezio Selva e Carlo Dibiasi. È accaduto alla piscina Liko di Kiev in Ucraina dove sono in corso i Campionati europei dedicati ai tuffi.

Pellacani-Batki, atlete di generazioni diverse, hanno vinto con 290,34 punti lasciando a poco meno di sei punti le britanniche Poebe Banks - Emily Martin (284,40) e di quasi tredici le russe Ekaterina Beliaeva - Yulia Timoshinina (277,50) che erano le favorite per la vittoria. ​Batki, 31 anni nativa di Budapest e figlia d’arte (la mamma è Ibolya Nagy, ex olimpionica ungherese), da alcuni anni è allenata da Domenico Rinaldi e nel palmares vanta già un oro continentale individuale dalla piattaforma, nel 2011 a Torino, e tante altre medaglie. Per il momento Noemi è l’unica azzurra ad aver centrato una carta olimpica nei tuffi per Tokyo 2020. Pellacani, 16 anni di Roma, anche lei è seguita da Rinaldi, è stata campionessa continentale giovanile nel 2017 e nel 2018 oro continentale nel sincro dal trampolino assieme ad Elena Bertocchi. Non era mai accaduto nelle precedenti edizioni, e ovviamente nemmeno ai Mondiali, che una coppia italiana riuscisse a vincere l’oro in questa difficile specialità. I precedenti di medaglia nel sincro dalla piattaforma risalgono a Madrid 2004 con Brenda Spaziani - Valentina Marocchi (bronzo) e ad Eindhoven 2008 con Batki - Tania Cagnotto (bronzo).