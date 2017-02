Tutti pazzi per il Tor des Geants: boom di iscrizioni

L'edizione 2017 del Tor des Geants (“giro dei giganti”, in patois valdostano) si svolgerà dall'11 al 18 settembre. La febbre degli appassionati è già ora a livelli altissimi: con la chiusura delle iscrizioni fissata al 14 febbraio, scatta ora la fase del sorteggio, per scegliere gli effettivi partecipanti tra le numerosissime richieste.



Per dare un'idea della crescente popolarità della manifestazione, basti dire che nell'edizione 2016 erano rappresentate 70 nazioni, mentre per il 2017 erano già 50, dopo sole 24 ore dall'apertura delle iscrizioni!

Grande successo di iscrizioni anche per la nuova manifestazione che debutta quest'anno: il Tot Dret (“tutto dritto”) è un trail di “soli” 130 km e 12.000 metri di dislivello positivo, che si svolgerà nella stessa settimana del Tor des Geants, con partenza da Gressoney e arrivo a Courmayeur. Per questa nuova gara, si prevede che la vittoria si giochi intorno alle 15 ore.

Il piatto forte rimane comunque il Tor des Geants, il cui percorso si snoda lungo i sentieri delle Alpi ed attraverso il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello Regionale del Mont Avic. Peculiarità di questa gara è la possibilità per i corridori di gestire autonomamente le tappe per il riposo e i ristori, portandosi dietro il necessario per la sussistenza, con un massimo di 150 ore per portare a termine la prova.

Il percorso è di circa 330 km, con dislivello positivo di circa 24000 metri, ed attraversa il territorio di 34 comuni, rappresentando così anche un eccezionale veicolo promozionale per il turismo in Val d'Aosta, regione che, grazie alla popolarità di questa durissima gara, ha l'occasione di mostrare le proprie bellezze al mondo intero.