Uefa Nations League: l'Italia sfiderà Portogallo e Polonia. I gironi

Dopo il sorteggio di Losanna è tutto pronto per la Uefa Nations League, la nuova competizione per Nazionali del Vecchio Continente che coinvolge 55 nazionali. Gli azzurri parteciperanno alla Lega A, quella che comprende le nazionali con il ranking Uefa più alto: la formula del torneo prevede gare di andata e ritorno, con la vincente del girone che si qualificherà per la fase finale della competizione in programma nel giugno 2019, mentre l'ultima classificata retrocederà nella Lega B.

L'Italia, inserita nel gruppo 3 assieme a Polonia e Portogallo, è attesa da quattro sfide avvincenti contro due delle miglior nazionali d'Europa.

Sono 25 i precedenti con il Portogallo, con un bilancio di 18 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, compresa quella nell'ultima amichevole disputata il 16 giugno 2015 a Ginevra. Gli azzurri sono in vantaggio anche negli scontri diretti con la Polonia (5 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte), con l'ultimo confronto che risale all'11 novembre 2011 (vittoria per 2-0 nell'amichevole disputata a Wroclaw). La manifestazione metterà in palio anche quattro posti per Euro 2020: le qualificazioni per il primo Europeo itinerante della storia resteranno pressoché invariate, iniziando però nel mese di marzo anziché a settembre. Nelle 'European Qualifiers', le squadre verranno suddivise in dieci gironi da cinque o da sei e le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno alla fase finale. I restanti quattro posti verranno decisi dagli spareggi delle 'European Qualifiers', ai quali accederanno le 16 vincitrici dei gironi della Uefa Nations League, che verranno suddivise in quattro gruppi da quattro. Se la vincente di un girone si è già qualificata attraverso le 'European Qualifiers', il posto verrà assegnato alla squadra che segue in classifica nella propria divisione. Se una divisione non ha quattro squadre per completare un gruppo, allora i posti a disposizione verranno occupati dalle squadre di un'altra divisione, secondo la classifica generale della Uefa Nations League.

UEFA NATIONS LEAGUE. ORIALI "RIPARTIRE E COSTRUIRE COSE IMPORTANTI"

"Non ci possiamo lamentare, avere evitato nazionali come Spagna e Germania, che in questo momento sono piu' forti, e' gia' importante. Ce la possiamo giocare": sono le parole del team manager Gabriele Oriali che, insieme al direttore generale della Figc e vice presidente Uefa, Michele Uva, ha partecipato oggi a Losanna al sorteggio della Nations League. Nella prima edizione della nuova competizione, al via il prossimo settembre, gli azzurri dovranno vedersela con Polonia e Portogallo: "E' una grande emozione - ha proseguito Oriali - partecipare a questo torneo, che ci permettera' di confrontarci con le migliori nazionali. Non vedo l'ora di iniziare per tornare ai livelli che ci competono. Ripartiremo con la stessa voglia e determinazione: bisogna imparare dagli errori commessi se si vuole costruire qualcosa di importante". Rispondendo ad una domanda su Luigi Di Biagio come possibile traghettatore della nazionale maggiore in attesa dell'arrivo del nuovo Commissario tecnico, il team manager azzurro ha dichiarato: "E' un'ipotesi che fate voi media, non sono certo io a dover decidere. Il primo passaggio e' l'assemblea di lunedi' prossimo che eleggera' il nuovo presidente, poi spettera' a lui prendere una decisione. Per quanto mi riguarda, puo' essere una buona soluzione per le amichevoli di marzo: Di Biagio conosce i giocatori, e' da tanti anni in Federazione e credo che non avrebbe alcuna difficolta'". La Nazionale, secondo Oriali, ripartira' dalla determinazione, ma anche dai giovani: "Negli stage che abbiamo fatto in questi ultimi due anni abbiamo visto tanti giovani di prospettiva".

Uefa Nations League: l'Italia sfiderà Portogallo e Polonia. I gironi - SORTEGGIO



LEGA A

A1: Olanda, Francia, Germania

A2: Islanda, Svizzera, Belgio

A3: Polonia, Italia, Portogallo

A4: Croazia, Inghilterra, Spagna

LEGA B

B1: Rep. Ceca, Ucraina, Slovacchia

B2: Turchia, Svezia, Russia

B3: Nord Irlanda, Bosnia, Austria

B4: Danimarca, Irlanda, Galles

LEGA C

C1: Israele, Albania, Scozia

C2: Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria

C3: Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovenia

C4: Lituania, Montenegro, Serbia, Romania

LEGA D

D1: Andorra, Kazakistan, Lettonia, Georgia

D2: San Marino, Moldova, Lussemburgo, Bielorussia

D3: Kosovo, Malta, Far Oer, Azerbaigian

D4: Gibilterra, Liechtenstein, Armenia, Macedonia

Uefa Nations League: l'Italia sfiderà Portogallo e Polonia - Calendario



- 24 gennaio 2018: sorteggio

- 7 settembre 2018: prima giornata

- 12 ottobre 2018: seconda giornata

- 16 novembre 2018: terza giornata

- 20 novembre 2018: quarta giornata

- 7 giugno 2019: semifinali

- 11 giugno 2019: Finale

- 26 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

- 31 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020