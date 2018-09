Uefa, Var in Champions League dal 2019

La Var sbarca in Champions League. Ok ufficiale per la stagione 2019/20 da parte dell’Esecutivo Uefa. Dopo tanti stop e la recente bocciatura di Ceferin, durante il sorteggio di Montecarlo, arriva la decisione che molti club europei (Juventus in primis) attendenvano da tempo.

Si parte dalla stagione 2019/20 con i playoff del prossimo agosto e l’esordio ufficiale in una competizione Uefa avverrà nella Supercoppa europea in programma il prossimo 14 agosto a Istanbul. L'Europa League invece rimanda il debutto della Var di un anno.

La Var in Champions League è dunque ufficiale, da definire alcuni dettagli. Non ci sarà una sede centralizzata come accaduto per i Mondiali di Russia, ma una sala Var in ogni stadio delle squadre che parteciperanno ai playoff e alla fase a gironi. "Siamo fiduciosi che l'introduzione del Var ad agosto 2019 ci dia abbastanza tempo per allestire un sistema solido", ha dichiarato in una nota il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin.