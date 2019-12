Una super-Lazio ribalta la Juve. Prima sconfitta per Sarri, Inter a +2

Una super Lazio, batte 3-1 la Juventus all'Olimpico, costringendo Sarri alla prima sconfitta stagionale, nell'anticipo della 15a giornata di Serie A. Successo in rimonta dei biancocelesti, che inanellano la settima vittoria di fila. Al gol di Cristiano Ronaldo al 25’ replica prima dell’intervallo Luiz Felipe. Nella ripresa, i biancocelesti decollano. Milinkovic firma il sorpasso e Caicedo il tris finale, ma prima Immobile si vede respingere un rigore da Szczensy pure sulla ribattuta. E dopo 16 anni la Lazio torna a vincere in campionato all’Olimpico contro la Juventus.

Bianconeri in vantaggio al 25', Dybala apre sula destra per Bentancur: traversone dalla destra per il tocco fulminate di Cristiano Ronaldo che beffa sulla scatto Luiz Felipe. Anche dopo il gol la formazione di Sarri si rilancia in avanti. I biancocelesti trovano il pari a fine primo tempo, sugli sviluppi di un corner la Lazio coglie il pareggio con un’incornata di Luis Felipe pescato davanti alla porta di Szczesny da un magistrale assist di Luis Alberto.



Al 24’ la Juventus resta in dieci: espulso Cuadrado per aver atterrato Lazzari lanciato a rete. Fabbri passa dal cartellino giallo al rosso con la Var. Cuadrado nervosissimo: anche un battibecco con Bonucci che cerca di placarlo. Sarri riassesta lo schieramento inserendo Danilo al posto di Bernardeschi. Al 29’ Lazio raddoppia: da trenta metri Luis Alberto calibra il pallone per innescare Milinkovic: controllo di destro e sinistro vincente del serbo.

Al 33’ Correa atterrato da Szczesny. Rigore per la Lazio e ammonizione per il portiere. Immobile va sul dischetto. Szczensy respinge anche la ribattuta del capocannoniere del campionato.Sarri inserisce Higuain per Dybala per riagguantare la partita. Il muro biancoceleste resiste. Anzi al 50’ Caicedo sigla il terzo gol laziale dopo una volata a rete di Lazzari. La festa dell’Olimpico è tutta per la Lazio di Inzaghi che ora può sognare in grande.