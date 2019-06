ungiocodaragazze: Hyundai, AS Roma e Fab in campo per il calcio femminile

di Lorenzo Zacchetti

L'inedito entusiasmo scatenato dal Mondiale femminile di calcio non accenna a scemare. In occasione della kermesse francese, anche Hyundai e Fab scendono in campo con #ungiocodaragazze.

Hyundai, Main Global Partner e Official Car Partner di AS Roma e Official Partner del Mondiale, insieme a Fab, agenzia guidata da Davide Colombo e Valerio Le Moli, hanno realizzato un evento straordinario pensato proprio per sottolineare la visibilità che, grazie ai campionati del mondo, il calcio femminile sta finalmente ottenendo.



In collaborazione con l’AS Roma, Hyundai ha affrontato i preconcetti legati al calcio femminile, in particolar modo in Italia. Per dribblare i luoghi comuni, ha sfidato alcuni uomini a dimostrare sul campo la loro convinzione che il calcio sia una prerogativa solamente degli uomini.



I protagonisti dello scherzo organizzato dalla casa automobilistica hanno potuto constatare a proprie spese che il calcio femminile è competitivo e spettacolare, proprio come quello maschile.

Lo spirito delle giocatrici della AS Roma e della loro coach, Betty Bavagnoli, ha dimostrato che forse sono proprio le ragazze quelle che oggi rappresentano al meglio i veri valori del calcio, uno sport che oltre alla vittoria deve prevedere sportività e voglia di divertirsi e divertire.



L’evento, ripreso in questo video online dal 14 giugno sui canali social di Hyundai, lancia l’invito a fare il tifo per le ragazze del calcio. Che siano quelle della Roma o della nazionale azzurra che ci sta esaltando in questa avventura mondiale, lo meritano senza dubbio.



Agenzia: Fab – La Fabbrica Creativa

Executive Creative Director: Valerio Le Moli

Head Of Copy: Massimo Paternoster

Head Of Art: Giulio Frittaion

Producer: Paola Malnati

CDP: Piraña Film

Executive producer: Jacqueline Gualdi

Producer: Myriam Pinotti

Regia: Giovanni Battista Bacilieri

Dop: Filippo Delzanno

Editor: Giovanni Battista Bacilieri, Damiano Daresta

Audio & sound design: Daniele de Virgilio