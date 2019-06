Universiadi 2019, cerimonia d'apertura show di Balich: con Malika, Bebe Vio e... LE ANTICIPAZIONI

Universiadi 2019, cerimonia d'apertura show di Balich: con Malika Ayana, Bebe Vio, Mariafelicia Carraturo e Anastasio

Il più grande evento italiano del 2019 sarà a Napoli grazie al team artefice di tante indimenticabili Cerimonie Olimpiche. Il 3 luglio alle 21 Napoli brillerà nel mondo con la Cerimonia di Apertura della 30th Summer Universiade allo Stadio San Paolo rinnovato per l’occasione. Restano pochi biglietti per partecipare dal vivo alla Cerimonia, trasmessa in mondovisione, disponibili sul sito ufficiale: universiade2019napoli. vivaticket.it

Ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows, con oltre 1000 performer e grandi talenti in scena per celebrare gli atleti universitari da tutto il mondo.

Marco Balich, Direttore Artistico e Produttore Esecutivo noto per i successi di oltre 20 Cerimonie Olimpiche, da Torino 2006 a Rio 2016, per l’Albero della Vita di Expo Milano 2015 e “Giudizio Universale”, il primo spettacolo permanente d’Italia in scena a Roma, è il Direttore Creativo delle Cerimonie della 30esima Universiade.





Lida Castelli, Direttore Artistico e Creativo di Balich Worldwide Shows, già Direttore Artistico della Cerimonia di Americas Cup World Series nel 2013 a Napoli, è la prima donna al mondo ad aver diretto una Cerimonia Paralimpica: Lida infatti ha diretto la Cerimonia di Chiusura di Sochi 2014. Oggi è la responsabile della Regia e Direzione Artistica della Cerimonia di Apertura di Napoli 2019 e ne introduce il concept.

La “U” del logo dell’Universiade rappresenta un grande abbraccio, all’interno dello stadio, con due enormi braccia tese verso gli 8000 atleti universitari provenienti da 127 Paesi, che invaderanno la città di Napoli.

Il San Paolo poi, come il Golfo di Napoli, diventa un grande luogo di accoglienza e vivacità culturale.

Il segmento d’apertura vede protagonista Mariafelicia Carraturo, apneista profondista napoletana record del mondo, che interpreta un’incantevole sirena per raccontare il mito di Partenope, dea protettrice dell’antica Neapolis, che porterà il mare ad invadere lo stadio.

Il palco si trasforma successivamente in una cartolina ipertecnologica, con un Vesuvio tridimensionale per i segmenti di tributo agli atleti di tutto il mondo e all’Italia, con due donne piene di carisma, forza e coraggio: Malika Ayane, tra le cantautrici più eclettiche e apprezzate del panorama italiano e Bebe Vio, studentessa universitaria, campionessa paralimpica, simbolo del nostro Paese.





Il famoso affresco del Tuffatore di Paestum, rappresenta in scena l’unione del passato e del presente, di sport e cultura, è il soggetto di uno dei momenti più spettacolari che riproduce la famosa immagine in una scena mozzafiato.

La musica di Anastasio, studente e rapper napoletano 22enne, trionfatore all’ultima edizione di X Factor, fa da amplificatore alla voce delle nuove generazioni, accendendo in scena il “fuoco della conoscenza” mentre centinaia di judoka, alcuni provenienti della palestra di Gianni Maddaloni di Scampia, si esibiscono creando una dopo l’altra le discipline sportive in gara.

UNIVERSIADI 2019

“ASPETTANDO L’UNIVERSIADE”. A MILANO CON DE LUCA, FONTANA E BALICH

Una grande festa di sport e spettacolo si preannuncia la 30^Summer Universiade Napoli 2019 presentata in conferenza stampa presso “Spazio Campania” a Milano, in occasione della terza tappa del percorso della Torcia dell'Universiade.

All’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile. “Stiamo entrando nel vivo di questa avventura iniziata per noi tre anni fa”, ha esordito De Luca. “L’Universiade – ha proseguito – rappresenta una occasione imperdibile per rilanciare nel mondo l’immagine di Napoli, della Campania e dell'Italia tutta. Organizzare questo evento ha richiesto un impegno finanziario ed organizzativo straordinario, ma abbiamo fatto questa scelta perché – ha spiegato il Presidente della Regione Campania – abbiamo intravisto le ricadute positive che Milano ha avuto nel mondo con l’Expo. Noi abbiamo la stessa ambizione con l’obiettivo di far crescere l’economia dell’accoglienza e aumentare il flusso turistico nella nostra regione”. “Un altro motivo che ci ha spinto a volere questo evento - ha proseguito – è stato quello di intervenire nel riammodernamento di decine e decine di impianti sportivi sparsi sul territorio regionale, perché crediamo che lo sport possa essere uno dei canali principali per diffondere valori positivi soprattutto tra i ragazzi e tra i giovani che vivono in quartieri difficili delle nostre città”.

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel fare i complimenti alla Campania per aver ottenuto e organizzato un evento come l’Universiade, ha sottolineato: “Eventi come questi lasciano una grande eredità alle loro spalle, una grande voglia di fare, ed evidenziano le capacità del territorio dove si svolgono”. Parlando poi della candidatura di Milano e Cortina per ospitare nel 2026 le Olimpiadi invernali, Fontana ha aggiunto: “Spero di poter festeggiare insieme con il Presidente De Luca l’assegnazione di questo importante evento”.

Il Commissario Straordinario Basile nel corso del suo intervento dopo aver ripercorso il lavoro finora svolto, ha parlato della Cerimonia di Apertura del 3 luglio allo stadio San Paolo di Napoli: “Sarà una cerimonia giovane per i giovani che speriamo possa dare lustro a tutta la Campania, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci rende particolarmente orgogliosi”.