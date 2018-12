URBANO CAIRO, 'CON JUVENTUS SPESSO PENALIZZATI, SE NON SUDDITANZA E' SFORTUNA'

"La Var? Non voglio essere pressante su temi sui quali ho già dichiarato la mia opinione. Quando parlavo di sudditanza verso la Juventus lo dicevo perché, esaminando gli ultimi cinque anni e gli ultimi dodici derby giocati, almeno in otto abbiamo avuto casi in cui siamo stati penalizzati. Se non è sudditanza sarà sfortuna: comincia sempre per 's'". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, torna così sulle polemiche sul mancato utilizzo del Var seguite al derby perso contro la Juventus. "Gli obiettivi del Torino? Siamo solo alla 16esima giornata, abbiamo tantissime partite da giocare, la classifica è molto corta. Dopo due belle prestazioni che purtroppo hanno dato pochi punti, ma una sensazione di un Torino molto forte contro il Milan e anche contro la Juve dove non meritavamo di perdere, mi aspetto che nelle prossime tre partite fino alla sosta ci sia una conferma dell'atteggiamento e del furore visto in queste partite", conclude Cairo.

Urbano Cairo vs Ronaldo: "CR7-Ichazo? Un campione non fa certe cose"

"Cristiano Ronaldo ha segnato in un modo che da un campione come lui non te lo aspetti. Un campione una cosa così non la fa mai, è talmente sopra che dopo che ha quasi sbagliato un rigore non va a schernire un portiere che stava parando". Torna così a parlare del gesto del fuoriclasse portoghese della Juventus (che dopo il gol partita realizzato su penalty nel derby della Mole contro il Torino va verso il portiere Ichazo petto contro petto ndr), il presidente granata, Urbano Cairo, ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Rai.