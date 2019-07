Urbano Cairo-Torino, Joma Sport presenta le nuove maglie. Le foto

Urbano Cairo-Torino, Joma Sport presenta le nuove maglie. Ecco le foto

Presentate a Bormio le maglie del Torino per la stagione 2019-2020 targate Joma, il nuovo sponsor tecnico del club granata. Alberto Barile, il direttore operativo del Toro, ha così presentato questa nuova collaborazione: “È per me un grandissimo piacere svelare le maglie per la prossima stagione. Sono onorato di poter avere al mio fianco Marina Lopez, la direttrice marketing e comunicazione di Joma nonché il Presidente di Joma Italia Mirko Annibale per presentare questo accordo. Joma la conosciamo tutti, opera in 116 paesi in tutto il mondo ed è tra le prime dieci aziende nel campo dell’abbigliamento sportivo. Siamo onorati di poter lavorare insieme: crediamo che Joma ci darà l'impulso per lo sviluppo internazionale del brand. Infine, ci tengo anche a ringraziare Kappa per questi anni di lavoro vissuti insieme ad un partner dalle grandi qualità professionali”.

È stata poi Marina Lopez a introdurre l’azienda della propria famiglia: “L’impresa di mio padre è nata oltre 50 anni fa a Portillo de Toledo, in Spagna. È un’azienda con una fortissima impronta famigliare: mio padre, Fructuoso Lopez la fondò e tutt’oggi la gestiamo insieme ai miei sei fratelli. Abbiamo voluto fortemente questo accordo anche perchè per noi l’Italia è un mercato potente, ricco di opportunità, e poter lavorare con un club prestigioso come il Torino per noi è un onore. Siamo felici e speriamo che il Toro possa avere molti successi”.

Infine il Presidente di Joma Italia, Mirko Annibale ha descritto come è nato l’accordo: “Il sogno di un bambino che gioca a calcio è quello di indossare la maglia della propria squadra del cuore. Chi fa il mio mestiere, invece, ha come sogno quello di poter vestire propria squadra. Io sono da sempre tifoso del Toro, la mia prima partita l’ho vista nel 1966 ed ero anche presente a tutte le partite dello Scudetto della stagione 1975-1976. Con questo accordo ho dunque finalmente raggiunto il mio sogno. Ogni maglia è diversa, noi per il Toro abbiamo voluto abbinare tradizione, cultura e passione con le prestazioni tecniche”.

La maglia gioco del Torino è prodotta in poliestere Jacquard, tessuto altamente traspirante in grado di far sì che il corpo dell’atleta resti sempre asciutto. Per la maglia gioco da trasferta utilizzato il tessuto Interlock, con inserti in Mesh nei punti in cui è necessaria una maggiore traspirabilità. In più Joma applica a tutti i tessuti utilizzati per realizzare le maglie gioco un ulteriore finissaggio, il MICROMESH SYSTEM, in grado di massimizzare la traspirazione. Questo sistema, studiato dal Dipartimento d’Innovazione Ricerca e Sviluppo di Joma Sport, facilita l’afflusso di aria consentendo al corpo di rimanere sempre asciutto e ad una temperatura costante, favorendo così le prestazioni tecniche degli atleti.