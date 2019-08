US Open 2019, Kyrgios vince e attacca l’ATP: "Associazione corrotta"

"L'Atp è un'associazione corrotta". Il 'bad boy' australiano Nick Kyrgios attacca l'associazione dei tennisti professionisti, in conferenza stampa al termine del vittorioso match di primo turno allo Us Open 2019 (battuto in 3 set Steven Johnson), commentando la multa di 113mila dollari ricevuta dall'Atp per il suo comportamento durante il match perso al secondo turno del Master 1000 di Cincinnati contro il russo Karen Khachanov durante il quale aveva rotto due racchette e insultato il giudice di sedia.

"Non ci perdo certo il sonno -aggiunge Nick Kyrgios -. Ma perché parliamo di qualcosa che è successo tre settimane fa, quando ho appena fatto a pezzi qualcuno nel primo turno di uno Slam?".

Kyrgios rompe due racchette al Master 1000 di Cincinnati. VIDEO