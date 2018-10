Usain Bolt show con il Central Coast: doppietta da calciatore. VIDEO

Usain Bolt segna le sue prime due reti da calciatore dei Central Coast Mariners (in Australia). E' solo un'amichevole, ma è show per la leggende dell'atletica leggera mondiale.

Qualche giorno fa aveva definito questa gara decisiva per il suo futuro da calciatore. E l'esame e' stato superato in pieno. Prima partita da titolare e primi gol per Usain Bolt, da agosto in prova agli australiani del Central Coast Mariners. In campo finora solo in un'occasione, entrando dalla panchina al 72', il 32enne ex sprinter giamaicano ha avuto la sua chance e non se l'e' lasciata scappare: doppietta nel test contro il Macarthur South West, vinto per 4-0. "Prima da titolare e due gol, una bella sensazione - confessa Bolt - Sono felice di essere potuto venire qui e mostrare al mondo che sto migliorando. Sono vicino a essere un Mariner e a giocarmi un posto in squadra". Bolt ha siglato la sua prima rete con un preciso sinistro sul primo palo dopo uno scatto in velocita' mentre il 4-0 e' un gol di 'rapina', con il pluricampione olimpico che deve solo depositare la palla in porta dopo un goffo scontro fra il portiere e un difensore avversario. "E' quello per cui ho lavorato, ho cercato di mettermi alla prova, di migliorare e penso di averlo fatto - racconta ancora Bolt a 'Fox Sports' - Credo che il mio tocco sia un pochino migliore ma sono cresciuto soprattutto nella corsa senza palla mentre devo ancora migliorare come visione di gioco".

"La cosa migliore di Bolt e' la sua umilta' - i complimenti del compagno di squadra Ross McCormack, attaccante scozzese autore dell'assist per il primo gol del giamaicano - Si e' ambientato bene e rispetto al primo giorno ha avuto una trasformazione enorme". Bolt, che ha detto basta con l'atletica dopo i Mondiali dello scorso anno, sta lavorando sodo per costruirsi una nuova carriera da calciatore e prima di arrivare in Australia si era allenato con il Borussia Dortmund, con i sudafricani del Sundowns e con i norvegesi dello Stromsgodset. Il campionato australiano partira' il 19 ottobre ma i Mariners non hanno ancora comunicato se offriranno o meno un contratto all'ex velocista giamaicano.