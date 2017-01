Valencia valuta una causa contro Cesare Prandelli. Ecco perchè

Valencia valuta una causa contro Cesare Prandelli

Il Valencia pensa all'ipotesi di portare Cesare Prandelli in tribunale. Secondo la stampa spagnola, la società levantina non ha ancora digerito il modo in cui l'ex ct azzurro se n'e' andato lo scorso 30 dicembre, in aperta polemica con la dirigenza. Il Valencia avrebbe dato mandato ai propri legali di studiare la possibilità di fare causa a Prandelli per inadempimento contrattuale, con tanto di richiesta danni. Le dimissioni di Prandelli (sostituito da Voro in panchina) hanno permesso alla società di risparmiare sull'ingaggio dell'allenatore anche se gli altri membri del suo staff hanno preteso il pagamento dello stipendio fino all'ultimo euro, cosa che ha infastidito non poco la proprietà.



PRANDELLI: "UMILIATO DAL VALENCIA"



“Quando sono mancati i presupposti per lavorare con trasparenza, mi sono sentito umiliato”, ha detto nei giorni scorsi Cesare Prandelli a Mediaset Sport. “Mi hanno chiesto di fare l’allenatore e il dirigente, senza poi darmene la reale possibilità. Avevamo concordato che la priorità era l’acquisto di Zaza, con cui era tutto chiuso, e non ho potuto accettare il fatto che il presidente, dopo venti giorni in cui eravamo d’accordo, mi fosse venuto a chiedere se volevamo un centrocampista. Come a voler ricominciare da zero. Mi sono sentito umiliato e ho preferito rescindere un contratto di un anno e sei mesi: con questi soldi risparmiati magari ora possono fare mercato, visto che hanno problemi di fair play finanziario. Poi Zaza, dopo la mia rescissione, è arrivato lo stesso: penso che abbia le possibilità per fare bene".