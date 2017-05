Valentino Rossi cade in motocross: trauma toracico. E' in ospedale



Valentino Rossi è caduto sulla pista di Cavallara, a Mondavio (Pesaro-Urbino), dove si stava allenando con la moto da cross. Il Dottore è stato ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini con un lieve trauma toracico e addominale. Vale non è in pericolo di vita, e la situazione non desta preoccupazione, ma i medici hanno deciso di tenere il nove volte campione del mondo sotto osservazione per tutta la notte (nel reparto di rianimazione, ma solo per per motivi di privacy e riservatezza).

Valentino Rossi ha subito una brutta caduta con colpo al torace. Va sottolineato che il fuoriclasse della Yamaha non ha mai perso conoscenza, parla e non è stata riscontrata nessuna frattura.



Valentino Rossi, incidente in motocross: ricoverato. Mugello a rischio



Resta il periodo sfortunato per Rossi, reduce dalla scivolata nel finale della gara di Le Mans domenica sera e a una sola settimana dal Gp del Mugello. Bisognerà capire nei prossimi giornise il Dottore si potrà presentare alla corsa casalinga o eventualmente in che condizioni, appuntamento fondamentale in cui è vietato concedere spazio ai rivali (Vinales è a +23 su di lui in classifca).



Valentino Rossi, incidente in motocross. Il comunicato della Yamaha



Il pilota del Team Movistar Yamaha Valentino Rossi è rimasto coinvolto in un incidente durante un allenamento con la moto da cross al Cross Club Cavallara di Mondavio (Pesaro-Urbino) nel pomeriggio di giovedì 25 maggio. Il 38enne è stato trasportato all'ospedale locale per un check-up medico, che ha rilevato un lieve trauma toracico e addominale. Non sono state riscontrate fratture in alcuna parte del corpo e nessuna patologia traumatica seria è stata trovata.



VALENTINO ROSSI INCIDENTE IN MOTOCROSS, IL PRECEDENTE



Non è la prima volta che Valentino Rossi si infortuna allenandosi con la moto da cross: il precedente è dell’aprile del 2010, quando, dopo una caduta, si fece male alla spalla.