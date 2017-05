Valentino Rossi dimesso dall'ospedale di Rimini. E sulla presenza al Mugello..

Valentino Rossi dimesso dall'ospedale di Rimini



Valentino Rossi ha lasciato attorno alle 5,30 del pomeriggio l'ospedale Infermi di Rimini, dove era stato ricoverato giovedì in seguito a una caduta su una pista di motocross a Cavallara, nel pesarese, dove aveva riportato un lieve trauma toracico-addominale.



L'approfondimento degli accertamenti disposti dai medici ha confermato il quadro di miglioramento gia' emerso in mattinata, dopo una prima notte tranquilla: nessuna complicazione, mentre sono in via di guarigione le piccole lesioni riscontrate a reni e fegato.



Il campione di MotoGp, fanno sapere dal suo Team, dovra' osservare alcuni giorni di riposo in vista della prossima gara del Gp in programma al Mugello il 4 giugno. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma il decorso e' positivo