Valzer delle panchine: Fiorentina su Gattuso, Sampdoria punta Pioli e.. Rumors

L’ora delle scelte: il valzer delle panchine entra nel vivo.

Le compagini della massima serie sferrano l’assalto decisivo, è scoccata la settimana decisiva per completare il rebus panchine

L’estate è partita, e come ogni buon tormentone che si rispetti, anche il valzer delle panchine è entrato nella sua fase più calda. L’ora delle scelte è arrivata, chi si è portato avanti, chi è ancora in alto mare, chi attende segnali,

L’Atalanta ha blindato Gasperini con il rinnovo del contratto strappandolo alla Roma, il Bologna ha sondato Giampaolo ma il pressing del presidente Saputo su Sinisa Mihajlovic porterà i suoi frutti con la permanenza del tecnico serbo, il Cagliari nonostante qualche apprezzamento ha scelto di proseguire con Rolando Maran, considerato autentica certezza per il futuro.

Ancora incertezza in casa Fiorentina, alle prese con il passaggio di proprietà a Rocco Commisso, non appena verrà ultimato, partiranno le grandi manovre, con la pista Rino Gattuso che può entrare nel vivo, il Genoa non ha ancora comunicato niente a Cesare Prandelli dopo un primo incontro, interlocutorio. In caso d’addio, piace molto il profilo di Leonardo Semplici. La Lazio ha raggiunto dopo tre incontri l’accordo per il rinnovo di Simone Inzaghi, il Parma va avanti con Roberto D’Aversa, senza mai realmente aver pensato ad un cambio di timoniere.

La Sampdoria sta scegliendo il dopo Giampaolo (destinato al Milan), più Stefano Pioli di Eusebio Di Francesco oggi, il Sassuolo attende la scelta della Roma su Roberto De Zerbi, la Spal vuole andare avanti con Semplici, con un contratto che si è rinnovato automaticamente con la salvezza ottenuta, c’è Ballardini in caso d’addio. Il Torino punta a confermarsi nella prossima stagione e lo farà con Walter Mazzarri in panchina, mentre a Udine, si è meritato sul campo la conferma Igor Tudor.

Il cerchio si stringe, la calda sessione di calciomercato parte col botto. In attesa dei colpi, il quadro è quasi ultimato, solo qualche ritocco e poi la nuova Serie A avrà il suo schema definito…