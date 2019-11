Van Basten, frase nazista: Marco sospeso da Fox per 'Sieg Heil'

Van Basten, frase nazista: l'ex Milan sospeso da Fox per il 'Sieg Heil'

Marco Van Basten e' stato sospeso da Fox Sports per il fuorionda di sabato scorso che e' stato al centro di una dura polemica in Olanda. L'ex attaccante Oranje, 55 anni, ai microfoni del canale sportivo dove commentava la gara dell'Ajax contro l'Heracles alla Johan Cruijff Arena, ad un certo punto si e' lasciato sfuggire "Sieg Heil" al termine dell'intervista dell'allenatore tedesco Frank Wormuth.

Van Basten, frase nazista: cosa significa Sieg Heil

Marco van Basten, ex fuoriclasse di Milan-Ajax-Olanda, ha utilizzato l'espressione nazista che significa "saluto alla vittoria", probabilmente pensando che il suo microfono fosse chiuso. Parole infelici proprio nel giorno in cui il calcio olandese voleva mandare un segnale forte contro il razzismo.

Van Basten, frase nazista: le scuse di Marco

Marco Van Basten si e' subito scusato dicendo che "si e' trattata solo di una battuta che mi e' uscita male. Non volevo scioccare nessuno".

Van Basten, saluto nazista in diretta: Fox Sports lo sospende. La nota dell'emittente

Fox ha spiegato in una nota i dettagli sulla sospensione di Marco van Basten. "Con una battuta infelice al momento sbagliato, sabato scorso ha commesso un errore - si legge in una nota dell'emittente - Quello che e' successo e' stupido e inappropriato e Fox Sports si dissocia, decidendo di fare a meno dei servizi di consulente di Marco Van Basten per questa settimana".

Van Basten sospeso da Fox Sports per la frase nazista: stipendio devoluto all'Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra

Lo stipendio di Marco van Basten - tre volte Pallone d'Oro (1988, 1989, 1992) - che in passato ha anche allenato Olanda, Ajax, Heerenveen e AZ Alkmaar, per la sua presenza nel programma settimanale sulle partite del campionato olandese sara' devoluto all'Istituto olandese per la documentazione sulla guerra (NIOD), per "promuovere la conoscenza della storia della seconda guerra mondiale".