Veltroni in Lega Calcio di Serie A. "Ci sto riflettendo". Salvini: "Italia paese dei morti viventi"

VELTRONI IN LEGA CALCIO? SALVINI: "ITALIA PAESE DEI MORTI VIVENTI"



"A volte ritornano, i trombati che escono dalla porta e rientrano dalla finestra. Il CALCIO ha gia' tanti problemi senza che si aggiunga anche Veltroni. L'Italia e' il paese dei morti viventi". Cosi' il segretario della Lega Matteo Salvini, a margine del consiglio comunale, interpellato riguardo alla ipotesi di Walter Veltroni alla presidenza della Lega CALCIO



Walter Veltroni presidente della Lega di Serie A? "Sì, sono stato consultato, ci sto riflettendo"



"Corrisponde al vero, e ne sono onorato, che sia stato consultato circa l'ipotesi, allo stato solo tale, della presidenza della Lega Calcio. Non è invece assolutamente vero che abbia dato la mia disponibilità. Mi sono riservato di rifletterci per le implicazioni che una scelta di questo genere avrebbe sulla vita che ho scelto di vivere da qualche anno a questa parte. Nelle prossime ore, per quanto mi riguarda , dirò la mia opinione. Tutto qui". Lo ha spiegato Walter Veltroni all'Ansa.

Walter Veltroni in pole position per la presidenza della Lega Calcio di serie A



Walter Veltroni prossimo presidente della Lega di Serie A? Sarà lui l'erede di Maurizio Beretta alla guida dei club calcistici? L'indiscrezione viene lanciata da Repubblica, secondo cui Walter Veltroni, ex sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico, avrebbe già raccolto le adesioni di 13 società, le medio-piccole. A questo punto gli basterebbe solamente un altro voto per presentarsi e vincere le prossime elezioni.



VELTRONI PRESIDENTE DELLA LEGA DI SERIE A: INTER E ROMA GRADIREBBERO



Chi manca nei conteggi di Veltroni per raggiungere la presidenza della Lega Serie A? Uno dei grandi club. Inter e Roma informalmente hanno fatto sapere di gradire la sua candidatura. Fiorentina, Juventus (la squadra del cuore di Veltroni), Lazio, Milan e Napoli hanno tenuto sino a questo momento una posizione neutrale. Al nuovo presidente delle Confindustria del pallone toccherà risolvere il grande problema della ripartizioni dei proventi dai diritti TV tra i 20 club di A.