Venezia, Walter Zenga è il nuovo allenatore

Walter Zenga è il nuovo allenatore del Venezia, al posto di Stefano Vecchi. Lo ha annunciato il club veneto con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

"La società Venezia FC comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Stefano Vecchi. La società ringrazia mister Vecchi e il suo staff per la dedizione, l'impegno e la serietà che hanno dimostrato in questi mesi e augura loro ogni successo in futuro. Il Venezia FC, inoltre, comunica che il nuovo allenatore della prima squadra sarà Walter Zenga, che già nella giornata di oggi dirigerà il primo allenamento con la squadra. Mister Zenga verrà presentato dal presidente Joe Tacopina domani, sabato 13 ottobre, alle ore 11.30 presso lo Store Ufficiale del Club ad M9 (via Poerio 24 a Mestre)".