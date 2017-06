Venus Williams coinvolta in incidente stradale mortale: le accuse

Venus Williams coinvolta in incidente stradale mortale



Le autorita' della Florida stanno indagando su un incidente stradale in cui e' rimasta coinvolta Venus Williams e che ha causato la morte della persona che era seduta accanto all'autista del veicolo che ha urtato contro il Suv della tennista americana.



Venus Williams coinvolta in un incidente d'auto - La morte di un uomo di 78 anni



L'incidente e' avvenuto lo scorso 9 giugno a Palm Beach Gardens, circa 130 chilometri a nord di Miami, dove vive Venus Williams; dopo lo scontro con l'altra automobile, Jerome Barson, 78 anni, e' stato ricoverato d'urgenza: e' rimasto in terapia intensiva per due settimane e alla fine, il 22 giugno, e' deceduto.



Venus Williams coinvolta in un incidente d'auto mortale - Il rapporto della polizia



L'ex numero 1 del tennis al mondo non e' rimasta ferita e, secondo il rapporto della polizia, non era sotto l'influenza di alcool o droga e neppure e' stata distratta dall'uso di alcun dispositivo elettronico.

Venus Williams coinvolta in un incidente d'auto mortale - Le accuse della moglie del defunto

Secondo un rapporto della polizia rilasciato a Reuters la maggiore delle sorelle Williams sarebbe responsabile di non aver dato la precedenza a destra a un incrocio. Nel verbale emerge che Linda Barson, moglie dell'anziano deceduto e alla guida dell'auto al momento dello scontro, ha dichiarato di esser passata con il semaforo verde e di non esser "stata in grado di evitare lo schianto" con la vettura della Williams che le avrebbe "tagliato la strada".



Venus Williams coinvolta in un incidente d'auto mortale - Il testimone

Un testimone confermerebbe la versione secondo cui Venus Williams è passata col rosso.



Venus Williams coinvolta in un incidente d'auto mortale - La denuncia



La famiglia del defunto ha già sporto denuncia contro Venus Williams presso un tribunale civile per gli eventuali danni.



Venus Williams coinvolta in un incidente d'auto mortale - Le condoglianze della tennista

La tennista statunitense tramite il proprio avvocato Malcom Cunningham ha voluto esprimere "le più profonde condoglianze alla famiglia che ha perso una persona amata in uno sfortunato incidente.



Venus Williams coinvolta in un incidente d'auto mortale - La carriera della sorella di Serena



Venus Williams, che ha 37 anni e non ha ricevuto alcun avviso di garanzia, e' la sorella maggiore di Serena Williams. Nell'arco della sua carriera sportiva, ha vinto sette tornei Grande Slam, di cui cinque al suo torneo preferito, Wimbledon. Dopo che nel 2011 ha rivelato di essere affetta da una malattia autoimmune, la sindrome di Sjogren, e' ormai fuori dalle prime 100 tenniste al mondo.