Verona-Milan 0-1, decide Piatek. Giampaolo: "Trend positivo, buon 2° tempo"

"Una squadra che difende in dieci negli ultimi trenta metri rende sempre le cose difficili: il trend comunque ci vede in crescita. Ci sono tante cose da migliorare, non nascondo la polvere sotto il tappeto, anche dopo un risultato positivo", è l'analisi di Marco Giampaolo dopo la vittoria del Milan contro il Verona, per 1-0. E' il secondo successo consecutivo dei rossoneri (dopo l'1-0 di San Siro contro il Brescia).

"Abbiamo giocato un buon secondo tempo, abbiamo allargato il campo giocando con due centrali piu' Biglia, portando i due terzini a ridosso di Suso e Rebic", ha aggiunto Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport. "Tutte le partite sono difficili. Il Var ha tolto le incertezze di alcune 'non grandi' nei confronti delle squadre piu' blasonate. Certezze tra i miei giocatori? Tutta la squadra lavora bene e tocca a me renderla piu' equilibrata. Ci sono pregi e difetti ma mi piace l'attaccamento dei giocatori. Se la squadra non mi seguisse lo direi: abbiamo ampi margini di miglioramento, siamo ancora troppo abituati a giocare individualmente", ha spiegato ancora Giampaolo.

"Nella ripresa il Milan ha provato un 4-3-3 per allargare le maglie della difesa del Verona. Ce lo siamo permessi per la superiorita' numerica di oggi ma a me non piace improvvisare. Ora abbiamo bisogno di certezze e di maturita' tattica, ci sono tante buone individualita' da mettere a posto nel collettivo. Piatek? Non mi e' sembrato di vedere un'esultanza polemica. Ha lottato, si e' dato da fare: e' un ragazzo per bene, non e' uno che fa casini", ha concluso il tecnico dei rossoneri.

VERONA-MILAN TABELLINO

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrahmani (34' st Tutino), Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre (22' st Pessina); Stepinski, Zaccagni (34' st Di Carmine). A disp.: Empereur, Radunovic, Danzi, Berardi, Pazzini, Vitale, Adjapong, Dawidowicz, Henderson. Allenatore: Juric

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà (1' st Rebic); Piatek. A disp.: Castillejo, Duarte, Krunic, Borini, Bennacer, Bonaventura, Hernandez, A. Donnarumma, Leao, Conti, Soncin. Allenatore: Giampaolo

ARBITRO: Manganiello di Torino

MARCATORI: 23' st rig. Piatek

NOTE: Espulso Stepinski (V) al 21' pt per fallo grave e Calabria (M) al 48' st. Ammoniti: Veloso, Gunter, Amrabat, Silvestri (V), Piatek, Paquetà, Rebic (M). Recupero: 1' e 3'. Calci d'angolo: 7-2 per il Milan