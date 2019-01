Vialli in nazionale con Mancini: incontro con Gravina (Figc). La proposta

Gianluca Vialli torna in coppia con Roberto Mancini? La Figc pronta a offrirgli un incarico - Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha incontrato nella sede Figc verso l'ora di pranzo Gianluca Vialli. I due si sono visti dopo che nelle scorse ore si erano diffusi dei rumors sulla volontà della Figc di riportare Vialli in nazionale.

VIALLI IN FIGC: CAPO DELEGAZIONE DELLA NAZIONALE DI MANCINI? I RUMORS

Ovviamente non come calciatore: un possibile ruolo per l'ex attaccante di Sampdoria e Juve in Figc? L'idea della Federazione è di un coinvolgimento di ex campioni del passato in ruoli attivi (Demetrio Albertini è diventato responsabile del settore tecnico proprio in queste ore). Un ruolo adatto a Vialli potrebbe essere quello di capo delegazione della nazionale, andando cosi' a ricomporre la coppia con Roberto Mancini attuale ct della nazionale italiana.