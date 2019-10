Vialli racconta la sua malattia: ”È un viaggio con un ospite indesiderato”

“Sto ancora effettuando delle cure ma non considero questa situazione come una battaglia. Non puoi lottare contro una cosa che è più forte di te - afferma Gianluca Vialli, l'ex campione della nazionale azzurra - Vivo questa cosa come fosse un viaggio da fare in compagnia di una persona indesiderata, che prima o poi si stuferà di me e se ne andrà. Da marzo sto facendo altre cure. Devo essere nelle condizioni fisiche e mentali per affrontare questa sfida. Spero di poter essere al prossimo raduno della nazionale a novembre non solo da invitato ma con un ruolo. - Poi l'ex bianconero parla del suo amico ed ex compagno di squadra ai tempi della Sampdoria - Con Roberto (Mancini ndr) mi sento in buone mani. Io ora sto bene, sto continuando le cure. Bisogna avere pazienza, è più dura di quanto uno possa sperare, ma i risultati sono positivi e non ha senso che io non continui a fare una vita normale. Lavorare fa parte di questo, tutto va nel migliore dei modi”

Intanto l'Italia di Mancini conquista la qualificazione a Euro 2020 e nel giro della Nazionale torna anche Gianluca Vialli che sogna di fare il capo delegazione azzurro. L'ex bomber, però, sta combattendo contro un tumore e sui social i suoi fan si stringono in un abbraccio. "Vedere certe immagini fa male ma sappiamo che sei un leone", scrivono su Twitter