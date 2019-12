Viggiano, Eni a sostegno del calcio femminile

“Continuare a investire nel calcio giovanile per la crescita umana e sportiva delle ragazze e dei ragazzi lucani”: è il tema dell’evento, organizzato dal Comitato Regionale della Lnd Basilicata, con il supporto di Eni, tenutosi questo pomeriggio presso il Palavejanum di Viggiano, alla presenza del Ct della Nazionale di calcio femminile Milena Bertolini.

La manifestazione si è aperta con i saluti in video conferenza del presidente del CRB Piero Rinaldi e del presidente della Lnd Cosimo Sibilia impegnati nel consiglio di Lega a Merano, sede del prossimo Torneo delle Regioni di calcio a 11.

Ad introdurre i lavori, Emilio Fittipaldi, vice presidente vicario del CR Lnd Basilicata, che ha sottolineato l’importanza di sostenere il calcio giovanile e femminile: “Sono due attività importanti della nostra articolata organizzazione – ha affermato Fittipaldi - che meritano tutta la nostra attenzione. I giovani calciatori e le calciatrici lucane rappresentano per il nostro Comitato e per l’intero movimento calcistico dilettante di Basilicata due entità importanti sulle quali si deve continuare a lavorare e migliorare. Grazie anche al contributo di Eni possiamo proseguire su questa strada e, quindi, investire anche sul nostro futuro”.

Il progetto, rientrante nell’iniziativa “Il nostro calcio con Eni”, è stato caratterizzato dalla presenza di alcune delegazioni delle società del campionato regionale di eccellenza femminile, di circa 200 ragazzi e ragazze delle scuole calcio del territorio e dalla partecipazione del Commissario Tecnico della Nazionale di calcio femminile Milena Bertolini, che ha fatto sognare tutti gli italiani con i successi mondiali delle azzurre: “Il 2019 è stato l’anno del calcio femminile, siamo molto felici e orgogliose dei risultati raggiunti; è stata l’occasione per far emergere le qualità delle nostre ragazze e farle conoscere sia in Italia che all’estero. Iniziative come quella di oggi sono fondamentali per promuovere lo sport a livello regionale e territoriale, la linfa vitale per dare slancio a tutto il movimento del calcio giovanile e in particolare a quello femminile”.

L’incontro, moderato dalla giornalista Annamaria Sodano, è proseguito con l’intervento in video conferenza del vice presidente e responsabile del calcio a 5 del CRB Pino Palazzo, e quelli del responsabile dell’Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico di Basilicata Egidio Trupa, sul programma delle attività per la stagione in corso, della psicologa del SGS e dei Centri Federali Territoriali di Matera e Potenza Maria Macrifugi, sul ruolo della famiglia nel percorso di crescita del giovane calciatore, e del medico dello Sport Egidio Sproviero che ha sottolineato l’importanza della visita medico sportiva nel calcio giovanile.

Il ruolo di Eni in Basilicata, l’impegno a favore dei ragazzi e delle ragazze del territorio e la collaborazione con il CR Lnd Basilicata sono state oggetto, invece, delle conclusioni di Walter Rizzi, Senior Vice President Direzione Italian Region Distretto Meridionale Eni: “La volontà di Eni insieme a LND è quella di costituire una palestra formativa per la crescita individuale dei giovani lucani per far capire che lo sport è una necessità sia fisica che psicologica, che aiuta nello sviluppo e nella formazione delle nuove generazioni. Il confronto, la sana competizione, la possibilità di stare in un ambiente sentendosi a proprio agio e diventando parte di qualcosa, di un gruppo coeso, aiutano ad acquisire gli strumenti che serviranno poi nella vita di tutti i giorni. Non solo il futuro del calcio, ma anche della regione, passa attraverso questi giovani e queste giovani che sono qui oggi”.

Dopo la consegna da parte del Ct Milena Bertolini di un kit da gioco ad una selezione di giovani calciatori e calciatrici tesserati Figc, la manifestazione si è conclusa con il saluto del sindaco di Viggiano Amedeo Cicala.