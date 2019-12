Vlahovic firma l'aggancio Juventus sull'Inter. Antonio Conte: "Raccogliamo meno di quanto seminiamo"

"E' un periodo in cui stiamo raccogliendo meno di quanto seminato, col Barcellona abbiamo pagato caramente il non aver fatto gol. Bisogna andare avanti, dispiace per perche' c'era stata una buona risposta da parte della squadra". Antonio Conte lascia con l'amaro in bocca il Franchi dopo il pareggio in extremis della Fiorentina contro l'Inter. A Borja Valero ha risposto Vlahovic nel recupero: "Nelle ultime tre con Roma, Barcellona e Fiorentina parliamo di tre potenziali vittorie. Non ho molto da rimproverare, e' un processo di crescita e serve pazienza: sugli errori dobbiamo costruire e migliorare, non possiamo vincere le partite solo perche' siamo l'Inter - ha rimarcato il tecnico nerazzurro a Sky Sport - Abbiamo avuto delle occasioni ma parliamo di ragazzi che stanno giocando ogni partita, e' inevitabile che ci sia un po' di stanchezza con sette partite in meno di un mese. Lukaku e Lautaro sono sempre in campo, gli attaccanti devono essere sempre collegati al resto della squadra: purtroppo l'infortunio di Sanchez ci ha privato di un'alternativa importante davanti, posso solo ringraziarli per la loro disponibilita'".

FIORENTINA-INTER, VHLAOVIC GOL E LA JUVENTUS RAGGIUNGE I NERAZZURRI

I nerazzurri pareggiano sul campo della Fiorentina e restano in vetta anche se con lo stesso punteggio (39) della Juventus. L'Inter si è portata in vantaggio all'ottavo minuto con una rete di Borja Valero. I viola sono riusciti ad agguantare il pareggio in contropiede al secondo minuto di recupero ( dei sei concessi dall'arbitro) con una rete di Vlahovic.