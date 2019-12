Volley: Conegliano campione del mondo per club

Conegliano campione del mondo. In Cina la squadra di Daniele Santarellli travolge l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21) e conquista il titolo Mondiale che l’Italia aspettava da 27 anni, quando a vincere questa competizione fu Ravenna. Trascinata da una gigantesca Egonu l’Imoco batte le turche e conquista il secondo trofeo della stagione, dopo che a Milano aveva alzato la Supercoppa Italiana ecco il Mondiale, candidandosi a un incredibile Grande Slam che l’Imoco ha dimostrato di poter raggiungere in questo Mondiale con 5 gare e 5 vittorie.