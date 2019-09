La Nazionale femminile di volley perde per 3-1 con la Serbia campione del mondo, nella prima semifinale degli Europei 2019. I parziali in favore delle campionesse del mondo: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20. Nella seconda semifinale si sfideranno Turchia e Polonia. L'Italia giocherà quindi la finale per il terzo posto contro la sconfitta dell'altra semifinale mentre la Serbia scenderà in campo per la medaglia d'ora contro la vincente.