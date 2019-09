Volley, l'Italia vola in semifinale. Battuta la Russia per 3-1

L’Italia torna fra le prime 4 d’Europa e approda in semifinale trovando la Serbia come un anno fa nella finale del Mondiale. Non partono bene le azzurre che con la stessa formazione che ha giocato titolare in queste prime partite va sotto nel primo set. Troppi errori per l’Italia che ha tutte le cifre migliori delle avversarie sia in ricezione, sia in attacco. Le azzurre ripartono nel secondo set anche se faticano: Mazzanti si gioca anche la carta Bosetti. Dopo un po’ nel corso di questo set rientra Indre Sorokaite che si dimostra sempre una delle più costanti di questa squadra. L’Italia soffre ma non molla neppure quando la Russia è avanti di molti punti e nel quarto set chiude la pratica con un 25-22 che manda l’Italia in estasi.